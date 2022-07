Fête du Béas Barbaste, 10 septembre 2022, Barbaste.

Fête du Béas

2022-09-10 08:45:00 – 2022-09-10

Barbaste

Lot-et-Garonne

8h45 : belote.

14h : concours de pétanque en 4 parties.

19h : repas champêtre sur réservations avant le 8 septembre à 12h. Apéritif, assiette composée, cochon de lait et jardinière de légumes et frites, salade et fromage, dessert, vin et café compris. Repas enfant avec entrée, saucisses et frites, glace et boisson.

22h : bal disco.

Comité des fêtes de Barbaste

