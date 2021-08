Colomiers Parc Duroch Colomiers, Haute-Garonne Fête du battage Parc Duroch Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Une journée dans le Vieux Village ——————————— La Fédération Associative Columérine et la Section battage à l’ancienne organisent la Fête du battage. Des animations gratuites sur le thème de l’artisanat rural, en lien avec les journées du patrimoine. **Au programme** Concours de pétanque Challenge Macabiau (doublettes formées 5€, inscriptions dès 9h). Conte sous les arbres, jeux en bois, balades à dos d’ânes, Battage du blé à l’ancienne, fabrication de la farine, vieux tracteurs, machines anciennes, réalisation de petites gerbes de blé… Démonstration de chaudronnerie, travail du cuir, avec les Compagnons du Devoir de Colomiers. …. > Entrée gratuite de 10h à 18h > Restauration possible sur place > Manifestation soumise au contrôle du Pass sanitaire, conformément à l’arrêté préfectoral du 13 août 2021, article 47-1 du décret. Horaires ——– 10h-18h **Détails sur le lieu**: Parc Duroch Une journée dans le Vieux Village ——————————— La Fédération Associative Columérine et la Section battage à l’ancienne organisent la Fête du battage. Des animations gratuites su Parc Duroch Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

