Seine-Maritime

Fête du battage et de la fenaison Hodeng-Hodenger, 22 août 2021, Hodeng-Hodenger. Fête du battage et de la fenaison 2021-08-22 – 2021-08-22

Hodeng-Hodenger Seine-Maritime Hodeng-Hodenger Venez assister à la fête du battage et de la fenaison à Hodeng-Hodenger le dimanche 22 août 2021 ! Au programme :

– Foire à tout (2 € le mètre)

– Marché fermier et artisanal

Détails Catégories d’évènement: Hodeng-Hodenger, Seine-Maritime Autres Lieu Hodeng-Hodenger Adresse Ville Hodeng-Hodenger lieuville 49.53071#1.56899