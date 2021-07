Salagnac Salagnac Dordogne, Salagnac Fête du battage à l’ancienne Salagnac Salagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Salagnac

Fête du battage à l’ancienne Salagnac, 8 août 2021-8 août 2021, Salagnac. Fête du battage à l’ancienne 2021-08-08 – 2021-08-08

Salagnac Dordogne Le démarrage de la batteuse vers 10h donne le coup d’envoi de la journée. Le cordier et le fabricant de fontaines prennent un grand plaisir à dévoiler au public les petits secrets de leur art. Joël accompagne le repas champêtre à l’accordéon, puis on recommence le tout dans l’après-midi… Battage à l’ancienne et repas champêtre. Le démarrage de la batteuse vers 10h donne le coup d’envoi de la journée. Le cordier et le fabricant de fontaines prennent un grand plaisir à dévoiler au public les petits secrets de leur art. Joël accompagne le repas champêtre à l’accordéon, puis on recommence le tout dans l’après-midi… M. Englert dernière mise à jour : 2021-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Salagnac Étiquettes évènement : Autres Lieu Salagnac Adresse Ville Salagnac lieuville 45.31126#1.19794