2022-06-25 – 2022-06-25

Coteaux du Lizon 39170 Coteaux du Lizon

Fête du barrage le 25 juin 2022 à Cuttura. Fête du barrage

Au programme Course de Caisse à Savon le samedi après-midi et diverses activités et spectacle surprise/concert le soir avec petite restauration et buvette.

Nous espérons vous voir nombreux.

Plus d’information sur : www.cdfcoteauxdulizon.com

