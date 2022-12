Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Fête du 15 août Bagnoles de l'Orne Normandie, 15 août 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie

2023-08-15 – 2023-08-15 Bagnoles de l’Orne Normandie

Orne Temps fort de votre été, la fête du 15 août s’annonce riche en festivités : • Courses hippiques

À partir de 13h30 – Hippodrome. Organisées par la Société des Courses.

Renseignement 06 33 20 10 44 • Spectacle pyromélodique

22h45 – Lac de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Place Méliodon, Parvis, rue des Casinos

