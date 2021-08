Auris Auris Auris, Isère Fête du 15 Août Auris Auris Catégories d’évènement: Auris

Isère

Fête du 15 Août Auris, 15 août 2021, Auris. Fête du 15 Août 2021-08-15 – 2021-08-15

Auris Isère Auris A partir de 11h, la fête du 15 août se met en place. Tout au long de la journée diverses activités et animations vous seront proposées, dans une ambiance conviviale !

Stands repas, marche artisanal, animations, musique et concert. info-auris@oisans.com +33 4 76 80 13 52 dernière mise à jour : 2021-07-14 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Auris, Isère Autres Lieu Auris Adresse Ville Auris lieuville 45.05588#6.07806