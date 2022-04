Fête du 14 juillet ( Soul Trip & 909) La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

La Haye Manche À l’occasion du 14 juillet, venez écouter sur l’Esplanade du Donjon, Soul Trip, quatuor mêlant soul, funk, pop et disco et le groupe rock 909, originaire de Saint-Lô, le tout rythmé par la samba Nino, batucada normande. Pour les enfants, rendez-vous à 22 heures 30 devant la médiathèque pour la retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice ! À l’occasion du 14 juillet, venez écouter sur l’Esplanade du Donjon, Soul Trip, quatuor mêlant soul, funk, pop et disco et le groupe rock 909, originaire de Saint-Lô, le tout rythmé par la samba Nino, batucada normande. Pour les enfants,… À l’occasion du 14 juillet, venez écouter sur l’Esplanade du Donjon, Soul Trip, quatuor mêlant soul, funk, pop et disco et le groupe rock 909, originaire de Saint-Lô, le tout rythmé par la samba Nino, batucada normande. Pour les enfants, rendez-vous à 22 heures 30 devant la médiathèque pour la retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice ! Rue du champ de foire Esplanade du Donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

