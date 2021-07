Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne, Saint-Jory Fête du 14 Juillet Saint-Jory Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory fête le 14 juillet la fête nationale et vu que nous retrouvons progressivement nos libertés avec la levée des restrictions, la municipalité de Saint-Jory vous propose de passer un moment de convivialité : – 11h : recueillement devant le monument aux morts avec pompiers, gendarmes, policiers municipaux, anciens combattants… – 12h15 : apéritif républicain offert par la municipalité dans le parc du château, puis chacun amène son repas ou restauration food truck « la cuisine de Mouss » [https://www.facebook.com/lacuisinedemouss](https://www.facebook.com/lacuisinedemouss?__cft__[0]=AZWeVlTlpmp-nX-CvjoQsVfju4IW-jIypmQ8IBU6zAgnOnCV5335swjsd_A9-nuh2ZSMHHJqOkUSWAhYc_SXIDJ2RB1DdefE-G1joDt38cPXGFHrcAWGldvVDIWUnEczfLc&__tn__=-]K-R) – Concert populaire et festif [https://www.facebook.com/DuoTicTac/](https://www.facebook.com/DuoTicTac/?__cft__[0]=AZWeVlTlpmp-nX-CvjoQsVfju4IW-jIypmQ8IBU6zAgnOnCV5335swjsd_A9-nuh2ZSMHHJqOkUSWAhYc_SXIDJ2RB1DdefE-G1joDt38cPXGFHrcAWGldvVDIWUnEczfLc&__tn__=kK-R) Pour voir l’affiche : [Cliquez ici](https://www.saint-jory.fr/wp-content/uploads/2021/07/affiche-apero-republicain-2021.pdf) Avec comme DRESS CODE une couleur de notre drapeau français Saint-Jory Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

