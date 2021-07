Ribérac Ribérac Dordogne, Ribérac Fête du 14 Juillet ! Ribérac Ribérac Catégories d’évènement: Dordogne

Ribérac

Fête du 14 Juillet ! Ribérac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Ribérac. Fête du 14 Juillet ! 2021-07-14 – 2021-07-14

Ribérac Dordogne 15h : Kastagna Solo + chanteurs pour enfants – 17h : Spectacle pour enfants – 21h : Brigade des agents sucrés spectacle familiale – 22h : Soirée Années 80 avec le Dj Bro Xcorp – 23h feu d’artifice 15h : Kastagna Solo + chanteurs pour enfants – 17h : Spectacle pour enfants – 21h : Brigade des agents sucrés spectacle familiale – 22h : Soirée Années 80 avec le Dj Bro Xcorp – 23h feu d’artifice +33 6 77 23 64 57 15h : Kastagna Solo + chanteurs pour enfants – 17h : Spectacle pour enfants – 21h : Brigade des agents sucrés spectacle familiale – 22h : Soirée Années 80 avec le Dj Bro Xcorp – 23h feu d’artifice ©Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Ribérac Étiquettes évènement : Autres Lieu Ribérac Adresse Ville Ribérac lieuville 45.24989#0.33746