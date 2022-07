Fête du 14 juillet Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

2022-07-14

Finistère A partir de 18h00 : Animation musicale avec les groupes Sona Ca Sona et Zap Song

A partir de 18h00 : Animation musicale avec les groupes Sona Ca Sona et Zap Song

23h15 : Feu d'artifice Petite restauration – moules-frites

