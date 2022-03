Fête du 14 juillet Parc Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

_Programme susceptible d’être complété_ * 20h – 23h: Bal dansant avec orchestre * 23h: Feu d’artifice * 23h20 – 1h30: Bal dansant avec Orchestre

Profitez d’une belle soirée d’été au Parc Palmer pour fêter le 14 juillet! Parc Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon Gironde

