Fête du 14 juillet Noves, 13 juillet 2022, Noves.

Fête du 14 juillet Noves

2022-07-13 – 2022-07-16

Noves Bouches-du-Rhône Noves

Mercredi 13 Juillet :

19h : Abrivado autour de la fontaine (Manade Lescot).

20h : Repas concert au Bar Le Rex avec Vincent, chanteur, guitariste. Repas plancha au Bar des Sports.

22h : Encierro de nuit autour de la fontaine (Manade des Alpilles).



Jeudi 14 Juillet :

10h30 et 11h : Défilés aux Monuments aux Morts.

11h30 : Abrivado autour de la fontaine (Manade Colombet).

12h30 : Animations et repas dans les bars.

19h : Bandido autour de la fontaine (Manade Colombet).

20h : Repas concert au Bar des Sports avec le groupe Moustache. Repas au Bar Le Rex.

21h30 : Pegoulade dans les rues du village (départ de la Mairie).

22h : Feu d’artifice à l’église Saint-Baudile.



Vendredi 15 Juillet :

19h30 : Noves Music Festival au Théâtre de Verdure. Concerts du Buffet Sonore et de La Rue Kétanou.



Samedi 16 Juillet :

19h30 : Noves Music Festival au Théâtre de Verdure. Concerts de La Caravane Passe et des Tambours du Bronx.

