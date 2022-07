Fête du 14 juillet Neuvy-en-Sullias Neuvy-en-Sullias Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Neuvy-en-Sullias – par la Municipalité – 11H30 : Cérémonie officielle au monument aux morts suivie d’un apéritif offert par la municipalité à la mairie

13h : Buffet campagnard avec buvette sur place

