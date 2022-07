Fête du 14 juillet – Maen Roch Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Maen Roch La commune de Maen Roch vous invite à venir célébrer le 14 juillet. La soirée débutera par un défilé de char, au départ du parking de la salle Raoul Maigne (salle omnisports route d’Antrain) vers 20h30/21h.

Le feu d’artifice sera tiré vers 22h30/23h au bas du parking Cogléo (parking de la Piscine, rue de la voie ferrée).

