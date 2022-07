Fête du 14 Juillet Lisle Lisle Catégories d’évènement: Dordogne

Fête du 14 Juillet

place des Banquettes – allée Labrousse Lisle Dordogne

2022-07-14

place des Banquettes – allée Labrousse Lisle Dordogne

2022-07-14 07:00:00 – 2022-07-14 Lisle

Fête du 14 Juillet avec un vide-grenier,(2 € le mètre) allée de Labrousse et place des Banquettes. En Soirée , restauration avec animation musicale – Feu d'artifice

+33 6 36 44 85 76

