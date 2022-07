FETE DU 14 JUILLET Les Islettes Les Islettes Catégories d’évènement: Les Islettes

Meuse Les Islettes Venez participer petits et grands à la fête du 14 juillet organisée le 14 juillet 2022 à Les Islettes, au stade Dominique Vigour dès 15h. Animations, jeux pour tout public, tout un programme qui ravira toute la famille. Une petite restauration et buvette sera proposée tout au long de la journée avec crêpes et gaufres. Un repas champêtre sera également proposé sur réservation avant le 05 juillet suivi du bal traditionnel animé par Mitch et du feu d’artifice. +33 9 66 04 11 07 Les Islettes

