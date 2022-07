Fête du 14 juillet Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Fête du 14 juillet - Léognan
14 juillet 2022

La traditionnelle fête du 14 juillet se déroulera place du marché. Les repas sont en pré-vente en mairie jusqu'au 13 juillet, le mardi après-midi et le vendredi matin aux heures d'ouverture de la Mairie. vous pourrez également acheter vos tickets le soir même à partir de 18 heures. Au menu : melon-jambon, entrecôte-pommes de terre, fromage, dessert. Le feu d'artifice sera tiré à 23 heures au stade du bourg. La soirée sera clôturée par une animation musicale menée par l'orchestre Cezanela. Bonne soirée !

