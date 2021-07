La Chapelle-Blanche-Saint-Martin La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Fête du 14 Juillet La Chapelle-Blanche-Saint-Martin La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Fête du 14 Juillet La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Fête du 14 Juillet 2021-07-14 22:45:00 – 2021-07-14

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Feu d’artifice à partir de 20h45.

En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de restauration, ni de buvette, ni de retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à partir de 20h45.

accueil@lachapelleblanchesaintmartin.fr +33 2 47 59 62 13 http://www.la-chapelleblanche-saintmartin.fr/

