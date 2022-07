[Fête du 14 juillet] Journée festive Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

[Fête du 14 juillet] Journée festive Varengeville-sur-Mer, 14 juillet 2022, Varengeville-sur-Mer. [Fête du 14 juillet] Journée festive

Place de la mairie Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

2022-07-14 – 2022-07-14 Varengeville-sur-Mer

Seine-Maritime Venez célébrer la fête nationale à Varengeville-sur-Mer. En plus des commémorations du 14 juillet, le village organise plusieurs activités à faire en famille.

Commémorations pour les anciens combattants à 12h.

Au programme : structures gonflables, stands de maquillage et également un grand pique nique partagé (chacun ramène quelque chose à partager). De quoi passer une bonne journée en famille !

