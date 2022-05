Fête du 14 juillet Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Genillé Indre-et-Loire Genillé Animation dans l’après-midi suivi d’un repas champêtre.

A 21H30 RDV mairie pour le départ de la retraite aux flambeaux avec l’harmonie de Genillé. Vers 23h feu d’artifice. catherine.merlet@genille.fr +33 6 83 01 78 52 https://genille.fr/ Office de tourisme Loches TCL

