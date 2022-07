Fête du 14 juillet Fresselines Fresselines FresselinesFresselines Catégories d’évènement: Creuse

Creuse Le bourg Fresselines Creuse Fresselines Dans le bourg, à partir de 19h. Le 14 juillet à Fresselines c’est la fête : avec un défilé costumé,lampions pour les enfants, un feu d’artifice, un grand bal avec DJ Laurent.

Un repas avec au menu apéritif, entrée, moules frites, fromage, dessert, café (17€ /adulte, 8,50€ /enfant jusqu’à 12 ans) Dans le bourg, à partir de 19h. Le bourg Fresselines Fresselines

