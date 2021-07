Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Finistère, Plounéour-Brignogan-plages Fête du 14 juillet et soirée crêpes Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: Finistère

Plounéour-Brignogan-plages

Fête du 14 juillet et soirée crêpes Plounéour-Brignogan-plages, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Plounéour-Brignogan-plages. Fête du 14 juillet et soirée crêpes 2021-07-14 – 2021-07-14

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Un repas crêpes en extérieur, dans une ambiance musicale années 80, pour donner aux vacances un air de fête, en amont du feu d’artifice. +33 7 68 03 44 77 Un repas crêpes en extérieur, dans une ambiance musicale années 80, pour donner aux vacances un air de fête, en amont du feu d’artifice. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounéour-Brignogan-plages Étiquettes évènement : Autres Lieu Plounéour-Brignogan-plages Adresse Ville Plounéour-Brignogan-plages lieuville 48.65068#-4.31811