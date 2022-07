Fête du 14 juillet Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Fête du 14 juillet Dompierre-les-Ormes, 14 juillet 2022, Dompierre-les-Ormes. Fête du 14 juillet

Salle des fêtes – 175 Rue du Stade Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

2022-07-14 – 2022-07-14 Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire EUR A partir de 14 h 30, concours de pétanque

A 19 h, apéritif offert par la Municipalité

A partir de 19 h 30, jambon à la plancha suivi du feu d’artifice

Soirée animée par DIM’ANIM Dompierre-les-Ormes

