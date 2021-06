Coutras Coutras Coutras, Gironde Fête du 14 Juillet Coutras Coutras Catégories d’évènement: Coutras

Gironde

Fête du 14 Juillet Coutras, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Coutras. Fête du 14 Juillet 2021-07-14 19:00:00 – 2021-07-14

Coutras Gironde Coutras fête le 14 juillet en Bleu Blanc Rouge !

Coutras Festivités vous donne rendez-vous le 14 juillet dès 19h, Place de la Mairie, pour une grande soirée festive toute en « Bleu Blanc Rouge ».

Au programme, un marché gourmand où vous pourrez satisfaire vos papilles, un grand orchestre pour chanter et danser selon vos envies et à 23h le feu d’artifice sonorisé qui embrasera les bords de la Dronne. Pour que la fête soit belle, venez nombreux, en famille ou entre amis ! Coutras fête le 14 juillet en Bleu Blanc Rouge !

