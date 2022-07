Fête du 14 juillet Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 23:30:00

Cher La municipalité de Châteauneuf organise un défilé à 11h suivi d’un vin d’honneur et toute l’après-midi, les enfants profiteront de jeux gonflables. A partir de 23h, spectacle pyrotechnique , suivi d’un bal sur parquet autour du complexe des eaux vives (retraite aux flambeaux à 21h30). +33 2 48 60 63 84 ©PIXABAY

