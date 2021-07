Chantelle Chantelle Allier, Chantelle Fête du 14 juillet Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Fête du 14 juillet Chantelle, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Chantelle. Fête du 14 juillet 2021-07-14 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-14 02:00:00 02:00:00

Chantelle Allier Chantelle 21h15 Retraite aux flambeaux (Déambulation familiale dans le village)

22h Spectacle de feu, Compagnie Zoolians

23h Bal gratuit organisé par l’amicale des pompiers

Restauration et buvette sur place. +33 4 70 56 62 21 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Étiquettes évènement : Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle lieuville 46.23273#3.14786