Fête du 14 juillet Chamalières-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire

Fête du 14 juillet, 13 juillet 2023, Chamalières-sur-Loire . Fête du 14 juillet Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

2023-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2023-07-13 Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire Ouverture du bar à 19h. Repas servi à partir de 20h45.

Au menu, une paëlla géante cuisinée par un professionnel devant les convives avec service à l’assiette. Chamalières-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Chamalières-sur-Loire Adresse Chamalières-sur-Loire Haute-Loire Ville Chamalières-sur-Loire Departement Haute-Loire Lieu Ville Chamalières-sur-Loire

Fête du 14 juillet 2023-07-13 was last modified: by Fête du 14 juillet Chamalières-sur-Loire 13 juillet 2023 Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire Haute-Loire

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire