Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire Fête du 14 juillet Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire

Haute-Loire

Fête du 14 juillet Chamalières-sur-Loire, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Chamalières-sur-Loire. Fête du 14 juillet 2021-07-13 – 2021-07-13

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire Au programme : repas, bal et feu d’artifices ! chamalieresurloire@wanadoo.fr +33 4 71 03 42 06 http://www.chamalieres-sur-loire.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamalières-sur-Loire Adresse Ville Chamalières-sur-Loire lieuville 45.20166#3.98472