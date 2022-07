Fête du 14 juillet Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Fête du 14 juillet Chabeuil, 14 juillet 2022, Chabeuil.

Devant l’hôtel de ville Chabeuil Drôme

2022-07-14 21:00:00 – 23:00:00

Drôme « Pyro Abba quatique », tel est le nom du show concocté par François Merle au son, Stéphane Hubert de chez Rudgeri au feu d’artifice, Marc Metifiot avec ses fontaines et Funlight à la sonorisation à l’occasion du 14 juillet. secretariat@mairie-chabeuil.fr +33 4 75 59 01 70 http://www.mairie-chabeuil.com/ Chabeuil

