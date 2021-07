Bruch Bruch Bruch, Lot-et-Garonne Fête du 14 juillet Bruch Bruch Catégories d’évènement: Bruch

Lot-et-Garonne

Fête du 14 juillet Bruch, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bruch. Fête du 14 juillet 2021-07-13 – 2021-07-13

Bruch Lot-et-Garonne Soirée organisée par les Mimosas Bruchois

Repas du 13 juillet à partir de 19h30 Place du Kiosque

Menu adulte : melon-jambon, roti-ratatouille, dessert

Menu enfant : sandwich saucisse, chips, glaces.

Feu d’artifice à 23h.

Inscriptions avant le 11 juillet 2021 Soirée organisée par les Mimosas Bruchois

Repas du 13 juillet à partir de 19h30 Place du Kiosque

Menu adulte : melon-jambon, roti-ratatouille, dessert

Menu enfant : sandwich saucisse, chips, glaces.

Feu d’artifice à 23h.

Inscriptions avant le 11 juillet 2021 Soirée organisée par les Mimosas Bruchois

Repas du 13 juillet à partir de 19h30 Place du Kiosque

Menu adulte : melon-jambon, roti-ratatouille, dessert

Menu enfant : sandwich saucisse, chips, glaces.

Feu d’artifice à 23h.

Inscriptions avant le 11 juillet 2021 Mimosas Bruchois dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bruch, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bruch Adresse Ville Bruch lieuville 44.20449#0.41107