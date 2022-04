Fête du 14 juillet Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Barèges Hautes-Pyrénées Programme à venir … A partir de 14h Exposition d’anciens véhicules de Pompiers et atelier découverte du métier de Sapeur Pompier à l’aire de jeux

15h Escalad’arbre aux Artigalas avec un moniteur

21h Défilé des Sapeurs Pompiers dans le village

22h Spectacle de Feu “Foguet” avec Trobairiz place du Cinéma

22h30 Grand Feu d’artifice tiré depuis la cascade le long du Bastan visible depuis la place du cinéma suivi du Bal avec le Podium Jukebox. Programme à venir … Village BAREGES Barèges

