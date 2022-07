Fête du 14 juillet aux Loges Les Loges Les Loges Catégories d’évènement: Les Loges

Seine-Maritime

Fête du 14 juillet aux Loges Les Loges, 14 juillet 2022, Les Loges. Fête du 14 juillet aux Loges

Les Loges Seine-Maritime

2022-07-14 06:30:00 06:30:00 – 2022-07-14 23:30:00 23:30:00 Les Loges

Seine-Maritime Les Loges La fête nationale arrive à grand pas et voici les festivités organisées sur la commune en association avec le Comité des fêtes de LES LOGES et la Société Musicale des Loges Au programme :

– 6h30 Réveil en fanfare par les Musicales des Loges

– 14h00 -17h30 jeux pour enfants au terrain municipal

– 18h30 Grillade Party

– 21h15 Concert de la société musicale des Loges dans la cours de l’école Jules Verne

– 22h30 Retraite aux flambeaux à partir de la salle des fêtes

– 23h feu d’artifice au terrain municipal Il est nécessaire de s’inscrire pour :

✅ Jeux d’enfants auprès de la municipalité au 02.35.27.04.81 du 7 au 13 juillet

✅ Grillade party auprès du Comité des fêtes de LES LOGES. La fête nationale arrive à grand pas et voici les festivités organisées sur la commune en association avec le Comité des fêtes de LES LOGES et la Société Musicale des Loges Au programme :

– 6h30 Réveil en fanfare par les Musicales des Loges

-… +33 2 35 27 04 81 La fête nationale arrive à grand pas et voici les festivités organisées sur la commune en association avec le Comité des fêtes de LES LOGES et la Société Musicale des Loges Au programme :

– 6h30 Réveil en fanfare par les Musicales des Loges

– 14h00 -17h30 jeux pour enfants au terrain municipal

– 18h30 Grillade Party

– 21h15 Concert de la société musicale des Loges dans la cours de l’école Jules Verne

– 22h30 Retraite aux flambeaux à partir de la salle des fêtes

– 23h feu d’artifice au terrain municipal Il est nécessaire de s’inscrire pour :

✅ Jeux d’enfants auprès de la municipalité au 02.35.27.04.81 du 7 au 13 juillet

✅ Grillade party auprès du Comité des fêtes de LES LOGES. Les Loges

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Les Loges, Seine-Maritime Autres Lieu Les Loges Adresse Les Loges Seine-Maritime Ville Les Loges lieuville Les Loges Departement Seine-Maritime

Les Loges Les Loges Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-loges/

Fête du 14 juillet aux Loges Les Loges 2022-07-14 was last modified: by Fête du 14 juillet aux Loges Les Loges Les Loges 14 juillet 2022 Les Loges, Seine-Maritime

Les Loges Seine-Maritime