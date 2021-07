Villesèque Villesèque Lot, Villesèque Fête du 14 Juillet à Trébaïx Villesèque Villesèque Catégories d’évènement: Lot

Villesèque Lot Villesèque 15h: Rencontres amicales de pétanque

15h: Rencontres amicales de pétanque

19h: Vin d'honneur animé par Patrick Jullian. A l'occasion de la fête nationale, le hameau de Trébaïx vous concocte une après-midi d'animations.

+33 5 65 36 95 66

