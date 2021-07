Ramonville-Saint-Agne Allée des sports Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Fête du 14 juillet à Ramonville Allée des sports Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Mardi 13 juillet Rendez-vous à 22h30 autour du stade de foot de Ramonville (allée des sports) pour assister au feu d’artifice. _Buvette sur place_ ### Mercredi 14 juillet Rendez-vous à 12h pour un repas partagé et des animations musicales devant la mairie. _Buvette sur place_

Gratuit

Le comité des Fêtes et la mairie de Ramonville organisent des festivités pour le 14 juillet ! Allée des sports Ramonville allée des sports ramonville 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

