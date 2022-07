FÊTE DU 14 JUILLET A LE SOULIE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Fête du 14 Juillet à Le Soulié,

19h Apéritif musical parvis de la salle des fêtes

20h Banquet Républicain proposé par le Restaurant Lou Pradal

22h45 Feu d’artifice au bord du lac

23h15 Bal Populaire parvis de la Salle des Fêtes Menu à 18 € proposé par le Restaurant Lou Pradal comprenant:

