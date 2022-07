Fête du 14 juillet à La Borne Henrichemont Henrichemont Catégories d’évènement: Cher

2022-07-14 11:00:00 – 2023-07-14 23:30:00 Henrichemont

Cher Henrichemont Fête du 14 juillet

11h accueil des pompiers sur la place Jean Gautier et vin d’honneur à la salle des fêtes

16h30 jeux pour les enfants

18h galette républicaine offerte à tous les habitants à la salle des fêtes

22h15 retraite aux flambeaux dans les chemins du village avec accompagnement musical, départ place Jean Gautier, vente de lampions Fête du 14 juillet

