Fête du 14 juillet à Bordeaux, 14 juillet 2022

Fête du 14 juillet à Bordeaux

2022-07-14 08:00:00 – 2022-07-14 23:00:00

EUR Comme chaque année, la ville des Bordeaux prépare de nombreuses festivités pour la fête nationale du 14 juillet. En tête de file, l’incontournable et traditionnel feu d’artifice est au programme.

D’une durée d’une vingtaine de minute, celui-ci sera lancé au-dessus de la Garonne pour un spectacle magique et en musique ! Respectant ses engagements éco-responsables, les produits utilisés pour les explosions ont été choisis afin de réduire l’émission de CO2.

Et pour profiter au maximum, de nombreuses animations et ateliers sont à découvrir un peu partout en ville tout au long de la journée : expositions de photos, chasse aux trésors grandeur nature, visite costumée de la ville… Il y en a pour tous les goûts, des plus jeunes aux plus âgés.

Un pique-nique géant et un bal populaire accueillis sur les deux rives de la Garonne complètent cette journée de festivités.

Vincent Bengold

dernière mise à jour : 2022-05-23 par