Fête du 14 juillet 2022 – Futurs impossibles Aix-en-Provence, 14 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Fête du 14 juillet 2022 – Futurs impossibles

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f, lieu d’arts contemporains Hôpital Montperrin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy

2022-07-14 15:00:00 – 2022-07-14 00:00:00

3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

12 12 Un refuge pour l’imaginaire, un hospice des possibles, un laboratoire de futurologie.

Projetons ensemble nos idées du futur

Inversons nos mémoires

Éprouvons l’inéprouvé

Imaginons une nouvelle ère

Où l’on danse avec les chimères du temps.



Pratiques artistiques partagées, exposition Sofa poems, performances, atelier bouquets du futur, étape de création Hiku, conférence de futurologie, yoga du rire, yoga nidra, installations sonores, banquet, bal et DJ set…



Un évènement conçu en complicité avec des artistes de la saison 2021-2022



Sergio Verastegui, Robin Decourcy, Tina & Charly, Léna Hiriartborde, Balkis Moutashar & Lisa Vilret, Bertrand Lombard, Arthur B. Gillette, Emma Tricard & Cécile Bally, Anne-Sophie Turion & Eric Minh Cuong Castaing, Marion Storm, Club Vérité [Charlotte Vitaioli et Soline Chailloux]



Et la participation de Stanislas Alaguillaume & Isabelle Jacquelin, Johana Giacardi , Claire Vanquaethem , Alexis Juliard, Épice & possible.

14 juillet 2022 – une fete nationale d’un nouveau genre et de tous les genres, au 3 bis f

reservation@3bisf.com +33 4 42 16 17 75 https://www.3bisf.com/

Un refuge pour l’imaginaire, un hospice des possibles, un laboratoire de futurologie.

Projetons ensemble nos idées du futur

Inversons nos mémoires

Éprouvons l’inéprouvé

Imaginons une nouvelle ère

Où l’on danse avec les chimères du temps.



Pratiques artistiques partagées, exposition Sofa poems, performances, atelier bouquets du futur, étape de création Hiku, conférence de futurologie, yoga du rire, yoga nidra, installations sonores, banquet, bal et DJ set…



Un évènement conçu en complicité avec des artistes de la saison 2021-2022



Sergio Verastegui, Robin Decourcy, Tina & Charly, Léna Hiriartborde, Balkis Moutashar & Lisa Vilret, Bertrand Lombard, Arthur B. Gillette, Emma Tricard & Cécile Bally, Anne-Sophie Turion & Eric Minh Cuong Castaing, Marion Storm, Club Vérité [Charlotte Vitaioli et Soline Chailloux]



Et la participation de Stanislas Alaguillaume & Isabelle Jacquelin, Johana Giacardi , Claire Vanquaethem , Alexis Juliard, Épice & possible.

3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-07-06 par