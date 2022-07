Fête du 14 juillet 2022 Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre

Cher

Fête du 14 juillet 2022 Brinon-sur-Sauldre, 14 juillet 2022, Brinon-sur-Sauldre. Fête du 14 juillet 2022

Brinon-sur-Sauldre Cher

2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 Brinon-sur-Sauldre

Cher 10h30 : Défilé motorisé des pompiers du Centre de Secours 16h : Défilé de vélos et de trottinettes fleuries – rendez-vous place de l’église

16h30 : Jeux organisés par le Comité des Fêtes avec la participation d’Harmonie Sauldre et Sologne 18h30 : Vin d’honneur 22h15 : Retraite aux flambeaux – défilé en musique dans les rues jusqu’à l’étang communal Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit jusqu’à 00h30 sur la place de l’église Restauration et buvette sur place organisées par La Pêche de Sologne Voici le programme des festivités pour le 14 juillet 2022 à Brinon-sur-Sauldre +33 2 48 81 52 70 10h30 : Défilé motorisé des pompiers du Centre de Secours 16h : Défilé de vélos et de trottinettes fleuries – rendez-vous place de l’église

16h30 : Jeux organisés par le Comité des Fêtes avec la participation d’Harmonie Sauldre et Sologne 18h30 : Vin d’honneur 22h15 : Retraite aux flambeaux – défilé en musique dans les rues jusqu’à l’étang communal Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit jusqu’à 00h30 sur la place de l’église Restauration et buvette sur place organisées par La Pêche de Sologne Brinon-sur-Sauldre

Brinon-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Brinon-sur-Sauldre Adresse Brinon-sur-Sauldre Cher Ville Brinon-sur-Sauldre lieuville Brinon-sur-Sauldre Departement Cher

Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brinon-sur-sauldre/

Fête du 14 juillet 2022 Brinon-sur-Sauldre 2022-07-14 was last modified: by Fête du 14 juillet 2022 Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre 14 juillet 2022 Brinon-sur-Sauldre, Cher

Brinon-sur-Sauldre Cher