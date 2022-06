Fête du 14 Juillet 2022 à Vermand Vermand, 14 juillet 2022, Vermand.

Fête du 14 Juillet 2022 à Vermand

Vermand Aisne

2022-07-14 11:30:00 – 2022-07-14 19:00:00

Le 14 juillet s’annonce festif dans la commune de Vermand !

Dès 11h30 sur la place de la mairie une exposition et un défilé de véhicules « vintage », un concert de Kathy and the Fireband à 15h

Restauration et buvette sur place.

comitedesfetesdevermand@gmail.com

