Beauzac Haute-Loire Beauzac Grande fête annuelle organisée par la Boule Riveraine de Vaures sur le communal de Vaures. 14 août en soirée repas grillades et bal. 15 août après midi concours de pétanque et randonnée pédestre, en soirée soupe aux choux et bal. +33 4 71 61 50 74 vaures Vaures Beauzac

