Aussonne Halle aux Sports Aussonne, Haute-Garonne Fête du 13 juillet Halle aux Sports Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne

Fête du 13 juillet Halle aux Sports, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Aussonne. Fête du 13 juillet

Halle aux Sports, le mardi 13 juillet à 19:30

Feu d’artifice et concert du groupe GADZY, dans le respect des règles sanitaires. Restauration et buvette sur place

Renseignements

RDV le 13 juillet à la Petite Halle pour commémorer la fête Nationale Halle aux Sports Place Jean Jaurès, 31840 Aussonne Aussonne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T19:30:00 2021-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aussonne, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Halle aux Sports Adresse Place Jean Jaurès, 31840 Aussonne Ville Aussonne lieuville Halle aux Sports Aussonne