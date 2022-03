Fête du 13 juillet à Rions Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Rions

Fête du 13 juillet à Rions Rions, 13 juillet 2022, Rions. Fête du 13 juillet à Rions Sous la halle Place du Repos Rions

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13 Sous la halle Place du Repos

Rions Gironde EUR 0 0 19h : apéritif offert par la Mairie

Fanfare, repas

Retraite aux flambeaux

23h : feu d’artifice

