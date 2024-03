Fête d’ouverture : tour de chauffe ! Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, samedi 20 avril 2024.

Fête d’ouverture : tour de chauffe ! Profitez de cet après-midi d’ouverture pour observer les « artistes-sportifs » à l’entraînement puis passez à l’action ! Au programme : jeux de lancers à propulsion fessière, cirque et atelier créatif. Samedi 20 avril, 14h00 Mosaïc, le jardin des cultures Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Pour une saison réussie et sans claquage, place d’abord à l’échauffement et la répétition ! Profitez de cet après-midi d’ouverture pour observer les « artistes-sportifs » à l’entraînement puis passez à l’action ! Au programme : jeux de lancers à propulsion fessière, cirque et atelier créatif.

Relevez le défi de La Cataculte et du Souffle-cul, jeux de lancers à propulsion fessière avec projection d’objets non contondants ! Une expérience foraine inoubliable ! Suivez les règles, elles sont aussi simples que possible pour le plus grand plaisir de jouer !!!

14 h / 15 h 30 / 17 H

1 h

Fesse foraine

L’association Jonglargonne

Jeu forain

Tout public

Les artistes s’échauffent, répètent et se lancent ! Plongez dans une balade circassienne immersive. Des impromptus vous feront (re)découvrir les quatre coins du jardin Mosaïc.

14 h – 17 h

en continu

Balade circassienne

Le CRAC de Lomme

Cirque

Tout public

Tous les sports sont mouvements, gestes et postures. Au travers de cet atelier Récup’Art, créez en fil de fer une silhouette 2D afin de figer le mouvement sportif.

14 h – 17 h

en continu

Filage

Les Z’Arts Recycleurs

Atelier

à partir de 8 ans

Venez découvrir trois familles de disciplines circassiennes : la jonglerie, l’équilibre sur objets et l’aérien.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, débutant ou amateur éclairé, ces ateliers interactifs vous offrent la chance de plonger dans l’univers du cirque le temps d’une après-midi.

14 h – 17 h

en continu

En piste !

Le Cirque du Bout du Monde

Atelier

à partir de 3 ans

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 18 h. Dernier accès à 17 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Jonglaronne