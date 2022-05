Fête d’ouverture Parvis du pôle culturel, 15 mai 2022, Sequedin.

Fête d’ouverture

Parvis du pôle culturel, le dimanche 15 mai à 11:00

L’hortus incredibili, projet utopia de Sequedin sera dévoilé au public lors d’une grande fête d’ouverture. Dame flore, véritable allégorie de la Nature, déambulera avec ses échasses dans les allées de ce jardin extraordinaire où la nature reprend ses droits et réinvestit l’espace. Le public pourra percer les secrets de cet endroit chimérique lors d’une visite détournée et burlesque ou bien découvrir librement les charmes de cette œuvre collective. Tout au long de la journée, ateliers créatifs et animations seront proposés. Et pour profiter au maximum de ce lieu utopique, la ville propose à tous de partager un pique-nique géant dans une ambiance zen et conviviale. Le jardin extraordinaire installé sur le parvis du pôle culturel devient un espace de rencontre, d’échanges et d’animations jusque fin septembre.

Gratuit – tout public

Sequedin entre dans l’évènement Utopia avec l’inauguration de l’hortus incredibili. Ce jardin extraordinaire accueille installations, animations chimériques, et devient un lieu de ressources.

Parvis du pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin



