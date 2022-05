Fête d’ouverture Entre-Lacs Ferme saint Sauveur,Atelier 2, 4 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Fête d’ouverture Entre-Lacs

Ferme saint Sauveur, Atelier 2, le samedi 4 juin à 16:00

La fête d’ouverture du festival d’art **Entre-Lacs** se déroulera le **4 juin** prochain. Rendez-vous sur **la plaine Canteleu** à partir de **16h** pour participer à un lâché de mikado géant, proposé par le collectif Sensitrope. Une déambulation artistique en fanfare et en danse vous accompagnera par la suite dans le parc urbain à la découverte des oeuvres des artistes Entre-Lacs. **La suite de la fête se déroulera dans la cour de l’Atelier 2 !** **THE VOCAL EXPERIENCE** **L’âme-Strong** animera la fête dans la cour de l’Atelier 2 à partir de 19h Captation finale à 20h45 Animé par musiciens et coach vocal de l’Ame-Strong. **CONCERTS** **21h Turfu :** Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique. **22h15** les Supa seront présents dans la cour de l’Atelier 2, une musique rythmée par des mix groovy. **Entrée gratuite!** **Foods trucks et buvette sur place !**

Entrée libre

Organisée par l’Atelier 2, la fête d’ouverture du festival d’art Entre-Lacs se déroulera le 4 juin prochain. Nombreuses performances artistiques et concerts vous attendent de 16h à minuit !

Ferme saint Sauveur,Atelier 2 Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T23:45:00