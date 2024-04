Fête d’ouverture des Prés du Hem Les Prés du Hem Armentières, samedi 20 avril 2024.

Fête d’ouverture des Prés du Hem Le parc reprend ses activités pour le plaisir de tous Samedi 20 avril, 13h30 Les Prés du Hem Gratuit

Cette année, réveil en douceur par un échauffement acrobatique, de jonglerie ou d’équilibriste au choix. Si vous souhaitez changer de peau, un maquillage vous rendra méconnaissable. Vous serez accompagné en musique et par de véritables acrobates ou pas, il est probable que ce soit des baladins.

Ouverture du parc de 10h à 18h

Animations à partir de 13h30 selon les prestations

De 14h30 à 17h30 (en continu) : Découverte des bases de la jonglerie et de l’équilibre avec Histoires de fêtes : Les visiteurs découvriront les arts du cirque au travers de la jonglerie et de l’équilibre (balles, diabolo, fil d’équilibre, etc). L’atelier sera ouvert aux enfants et aux adultes pour une découverte familiale et intergénérationnelle. A partir de 4 ans . Nombre de places : 20 pers en même temps, ateliers en continu, sans inscriptions

De 14h30 à 17h30 (en continu) : Jeux de cirque au jardin : découverte des arts du cirque à travers trois ateliers animés par le Cirque du Bout du Monde. L’occasion de découvrir et de s’initier à trois familles de disciplines circassiennes telles que la jonglerie, l’équilibre sur objets ainsi qu’à l’aérien. Que vous soyez jeune ou moins jeune, débutant ou amateur éclairé, ces ateliers interactifs vous offrent la chance de plonger dans l’univers du cirque le temps d’une journée. A partir de 3 ans. Nombre de places : 40 pers en même temps, ateliers en continu, sans inscription.

De 13h30 à 17h30 (en continu) : ateliers maquillage avec Histoires de fêtes : Les enfants pourront se plonger selon leurs envies pour vivre de nouvelles aventures en tant que papillon, princesse, pirate, ou super héros.

Tous âges

Nombre de places : entre 5 et 10 enfants / heure

Sans inscription, selon les places disponibles

14h25 – 15h50 – 17h05 (durée 25 mn) : Déambulation de portés acrobatiques par Le cirque du bout du monde

Nos deux acrobates déambulent et proposent une forme fixe de portés acrobatiques. Entre rire et exploits, le public respirera à l’unisson avec ce duo aussi talentueux que tendre. Tout public

Nombre de places : jauge 300 pers

14h00 – 15h15 – 16h40 (durée : 25 min) Spectacle de rue « Fous du guidon » par la compagnie In illo tempore

Ces personnages sortis tout droit d’une bande dessinée, vous emmèneront au cœur de leurs aventures. Un agent, rebondissant sur tout ce qui bouge, mettra tout en œuvre pour préparer la piste afin que l’acrobate et sa drôle de machine vous fasse tourner la tête… Un vélo looping et des fous du guidon pour une performance déambulatoire aussi conviviale que spectaculaire.

Tout public, sans inscription.

14h50 – 16h15 – 17h30 (durée : 25 min) : Concert Oyamba par la compagnie Oyamba : Cette batucada « afro-samba » exclusivement féminine, mêle la force des tambours et la grâce de la danse avec ce désir permanent de faire découvrir la culture afro-samba.

Par leur plaisir à jouer ensemble elles transmettent l’énergie et la puissance des rythmes, l’élégance et la fougue des chorégraphies en toute circonstances : dans la rue ou sur scène pour toutes formes de festivités.

En puisant ses influences dans le candomblé (religion animiste brésilienne proche du vodou), Oyamba est une invitation à se reconnecter à soi, aux autres et à la terre. Tout public, sans inscription.

Entrée gratuite toute la journée

Les Prés du Hem 150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord