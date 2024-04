Fête dinoysienne Saint-Denis-de-Jouhet, samedi 6 juillet 2024.

Fête dinoysienne Saint-Denis-de-Jouhet Indre

Saint-Denis de Jouhet s’anime.

La commune et son comité des fêtes vous invitent à les rejoindre avec un dîner, un bal trad, un spectacle de danse avec la troupe dionysienne et à 23h un feu d’artifice pour clore la soirée et un bal populaire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:00:00

fin : 2024-07-06

Salle des fêtes

Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Fête dinoysienne Saint-Denis-de-Jouhet a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Pays de George Sand