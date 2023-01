FÊTE D’HIVER : I LOVE THE 80’S Puisserguier Puisserguier OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN Puisserguier Catégories d’Évènement: Hérault

Puisserguier

FÊTE D'HIVER : I LOVE THE 80'S Puisserguier, 28 janvier 2023, Puisserguier

2023-01-28 – 2023-01-28 Puisserguier

Hérault Puisserguier Fête d’hiver I love the 80’s Dress code : fluo, kitch, paillettes

19h30 Repas concert

Menu : Plat/dessert (+ 1 verre de vin) 15€ / enfant : 8€

Animé par Double Jeu

Lieu Puisserguier

